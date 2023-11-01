Телеведуча Катя Осадча в інстаграм-сторіз на особистій сторінці показала, як подорожувала разом з сім'єю. Шлях зіркової родини додому зайняв 17 годин.
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Катя Осадча про подорож із сім'єю
Ведуча показала свої кадри в потязі та фото з сином Іваном і чоловіком Юрієм Горбуновим.
Дістаємо запасні нервові клітини,
– пожартувала Катя Осадча про поїздку.
Катя Осадча / Фото з інстаграм-сторіз
Катя Осадча показала сина / Фото з інстаграм-сторіз
Осадча також поділилась, як любила проводити час у поїздах в дитинстві. Тепер схоже до неї поводиться й син. Знаменитості так і не вдалося укласти Івана спати.
"Коли я була маленькою і ми з батьками їхали потягом, я ходила по сусідніх купе і знайомилася з людьми, розпитувала, куди їдуть і чому. Тепер по купе рветься ходити Іван (але зараз вже не ті часи)", – поділилась зірка.
Катя Осадча з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Катя Осадча показалась з сім'єю / Фото з інстаграм-сторіз
- Додамо, нещодавно Юрій Горбунов поділився рідкісним фото з 2-річним сином та розповів, як його змінило батьківство. Шоумен поділився, що раніше ним керували амбіції та цілі, а тепер мало не кожну хвилину думає про дітей.