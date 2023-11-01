Телеведуча Катя Осадча в інстаграм-сторіз на особистій сторінці показала, як подорожувала разом з сім'єю. Шлях зіркової родини додому зайняв 17 годин.

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Катя Осадча про подорож із сім'єю

Ведуча показала свої кадри в потязі та фото з сином Іваном і чоловіком Юрієм Горбуновим.

Дістаємо запасні нервові клітини,

– пожартувала Катя Осадча про поїздку.



Катя Осадча / Фото з інстаграм-сторіз



Катя Осадча показала сина / Фото з інстаграм-сторіз

Осадча також поділилась, як любила проводити час у поїздах в дитинстві. Тепер схоже до неї поводиться й син. Знаменитості так і не вдалося укласти Івана спати.

"Коли я була маленькою і ми з батьками їхали потягом, я ходила по сусідніх купе і знайомилася з людьми, розпитувала, куди їдуть і чому. Тепер по купе рветься ходити Іван (але зараз вже не ті часи)", – поділилась зірка.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграм-сторіз



Катя Осадча показалась з сім'єю / Фото з інстаграм-сторіз