Телеведущая Катя Осадчая в инстаграм-сториз на личной странице показала, как путешествовала вместе с семьей. Путь звездной семьи домой занял 17 часов.
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Катя Осадчая о путешествии с семьей
Ведущая показала свои кадры в поезде и фото с сыном Иваном и мужем Юрием Горбуновым.
Достаем запасные нервные клетки,
– пошутила Катя Осадчая о поездке.
Катя Осадчая / Фото с инстаграм-сториз
Катя Осадчая показала сына / Фото с инстаграм-сториз
Осадчая также поделилась, как любила проводить время в поездах в детстве. Теперь похоже на нее ведется и сын. Знаменитости так и не удалось уложить Ивана спать.
"Когда я была маленькой и мы с родителями ехали в поезде, я ходила по соседним купе и знакомилась с людьми, расспрашивала, куда едут и почему. Теперь по купе рвется ходить Иван (но сейчас уже не те времена)", – поделилась звезда.
Катя Осадчая с сыном / Фото с инстаграм-сториз
Катя Осадчая показалась с семьей / Фото из инстаграм-сториз
- Недавно Юрий Горбунов поделился. редким фото с 2-летним сыном и рассказал, как его изменило отцовство. Шоумен поделился, что раньше им руководили амбиции и цели, а теперь почти каждую минуту думает о детях.