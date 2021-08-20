Катя Осадча показала, як годує малюка грудьми: фото з пологового будинку

Українська телеведуча Катя Осадча втретє стала мамою. Вона разом із сином ще перебуває в пологовому будинку, проте вже вийшла на зв'язок з прихильниками. Знаменитість показала, як годує малюка грудьми.

Зірковий бейбі-бум продовжується! Влітку 2021 року ведуча Катя Осадча стала багатодітною матусею. Тепер вона виховує трьох синів. Зірка неймовірно щаслива і не приховує цього. Тепер в інстаграмі публікує кадри, на яких показує будні материнства.

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Нові фото Осадчої з пологового будинку

Ведуча опублікувала фото, де показала, як годує новонародженого сина. Зірка постала перед дзеркалом у білій сукні, з макіяжем на обличчі, волосся зібрала ззаду. На руках у білій ковдрі Катерина тримала крихітного сина, якого годувала грудьми. Фотографію вона зробила після прямої трансляції в ранковій програмі, тому й підпис до неї був відповідним: "У когось телевізійний сніданок, а в когось – реальний".



Катя Осадча годує новонародженого сина / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Згодом зірка показала нове фото з коханим. Юрій Горбунов приїхав до дружини та сина. На обличчі знаменитого татуся сяє усмішка. Він неймовірно щасливий, адже тепер у будинку буде ще більше дитячого сміху та радості.

"Тато приїхав", – з ніжністю підписала світлину Катя.



Осадча та Горбунов у пологовому будинку / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої