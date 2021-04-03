Катя Осадча показала стильний образ на яхті в Єгипті: фото

Знаменита ведуча Катя Осадча відправилася в Єгипет зі знімальною групою. Під час робочої поїздки зірка встигла відпочити на яхті та продемонструвати легкий літній образ. Вона позувала в коротких шортах і смугастій сорочці.

Навіть попри стрімке посилення карантинних обмежень у всьому світі Катя Осадча влаштовує зйомки за кордоном. У перервах між записами інтерв'ю в Єгипті вона вирушила на морську прогулянку на білосніжній яхті, для якої обрала стильний образ.

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Зірка підібрала для відпочинку короткі шорти молочного кольору, які поєднала з ніжно-рожевою смугастою сорочкою. Її Катя Осадча звабливо зав'язала на талії. На яхті вона позувала босоніж, а літній look довершила капелюхом в тон до шортів, який прикрасила блакитна хустинка.

З аксесуарів ведуча підібрала масивні зелені сережки, волосся зібрала в низький хвіст і нанесла легкий макіяж з акцентом на очі. "Коли фільтри непотрібні", – лаконічно підписала знаменитість.

Катя Осадча на яхті в Єгипті / Фото Instagram / @kosadcha

Катя Осадча на яхті в Єгипті / Фото Instagram / @kosadcha

Додамо, у Єгипті Катя Осадча встигла з'явитися в яскравій літній сукні мандаринового кольору. Перед поїздкою на курорт вона відвідала ще й гостинну Грузію, де також продемонструвала кілька неперевершених образів: