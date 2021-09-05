Катя Осадча показала сімейну прогулянку з синами від Горбунова: милі фото

Два тижні тому, 19 серпня, Катя Осадча народила Юрію Горбунову другого сина. Зіркові батьки часто діляться милими фото з маленьким Данилом. На вихідних ведуча показала сімейну прогулянку, якою розчулила мережу.

Через п'ять днів після третіх пологів Катя Осадча повернулась до роботи та зйомок. Ледь не кожного дня вона з'являється на світських заходах і шоу-бізнесових подіях. Однак на вихідних зірка влаштовує сімейні дні.

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У суботу Катя Осадча та Юрій Горбунов присвятили час синам – 4-річному Івану та маленькому Данилу, якому трохи більше як два тижні. Подружжя влаштувало прогулянку закритим заміським комплексом, у якому мешкає.

Просторими вулицями серед розкішних маєтків ведучі гуляли з коляскою. Тоді як Іван катався на блискучій чорній машині, яку йому подарували торік.

Тепер наші прогулянки такі. У кожного хлопця свій транспорт,

– підмітила Катя Осадча.

Юрій Горбунов зауважив не менш влучно. "Іван катає маму, тато катає Данила. Субота в розпалі", – заявив шоумен в інстаграм-сторіс, тим самим розсекретивши ім'я молодшого нащадка.

Зазначимо, до цього подружжя приховувало ім'я новонародженого малюка. Навіть на святковому торті з нагоди виписки з пологового був напис "Привіт, Юрійович".

Фото з сімейної прогулянки Осадчої та Горбунова з синами

Катя Осадча з синами від Юрія Горбунова / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча Юрієм Горбуновим і сином / Фото з інстаграму ведучого

Юрій Горбунов з синами / Фото з інстаграму ведучого

Катя Осадча Юрієм Горбуновим і синами / Фото з інстаграму ведучої