Украинские звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов имеют насыщенный рабочий график. Несмотря на это, они стараются всегда выделять время для семьи. На днях ведущие устроили выходной и провели его с сыновьями.
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Новые семейные фото Осадчей
Семья в полном составе отправилась на осеннюю прогулку в парк. Юрий Горбунов со старшим сыном Иваном поочередно возили коляску с новорожденным Даниилом, а Катя Осадчая иногда держала его на руках.
Для прогулки телезвезда оделась комфортно, но и стильно. Она позировала перед камерой в бежевом спортивном костюме, косостоял из свитера и брюк. Сверху Катя Осадчая одела клитчасте пальто молочно-коричневого цвета.
Ведущая соединила наряд с белыми кроссовками, а также дополнила образ золотым браслетом. Волосы она собрала в высокий хвост. Осадчая не пользовалась косметикой, ведь часто показывает себя публике без макияжа.
Катя Осадчая с младшим сыном / Фото с инстаграма Кати Осадчей
Юрий Горбунов с младшим сыном / Фото с инстаграма Юрия Горбунова
Катя Осадчая с сыновьями / Фото с инстаграма Кати Осадчей
Реакция сети
Поклонники активно комментируют новые фото звездной четы. Фотографии с осенней прогулки тронули сеть:
- "С маленьким медвежонком";
- "Невероятная нежность";
- "Хорошие фото";
- "Как красиво";
- "Замечательные";
- "Такая красота. Вот оно – истинное счастье".