Відомий український шоумен Володимир Остапчук увесь день 27 вересня отримує привітання від близьких та шанувальників. Однак найпершою його привітала дружина.
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Як дружина Остапчука привітала його з днем народження
Христина Горняк вночі приготувала коханому сюрприз. Вона презентувала імениннику невелике тістечко зі святковими свічками та відвела до спальні. Там його чекали кульки з компліментами та привітаннями, а також листівка. Що було там – ведучий не розсекретив.
Дружина Володимира розгубилась, коли побачила, що чоловік знімає її. Адже вона постала перед камерою у домашньому затишному одязі та без макіяжу.
Дружина Остапчука привітала чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз
Дружина Остапчука привітала чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз
Вже вдень подружжя відправилось в один з романтичних закладів Києва та удвох відсвяткувало 37-річчя зірки. Володимир та Христина влаштували "французький" сніданок, куштуючи круасани та каву. Горняк опублікувала фото зі святкування та присвятила зворушливі слова чоловіку в інстаграмі.
З твоїм днем, моя любов! Всі слова я тобі сказала ще вчора, але сьогодні повторюся, що я дуже тобою пишаюся, захоплююся і люблю! Дякую, що ти мій!
– написала Христина.
Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк
Оля Цибульська та продюсер Геннадій Вітер привітали знаменитість з днем народження. Безліч коментарів з побажаннями надіслали його шанувальники:
- "Мої вітання";
- "З днем народження! Бажаю підкорення нових вершин!";
- "Вітаю! Нових звершень та яскравих моментів";
- "Здоров'я Вам міцного, щастя і достатку! Залишайтеся таким справжнім, класним, харизматичним, веселим, яким ми вас знаємо з екранів телевізорів і сторіз! Нехай усі Ваші мрії збуваються";
- "Наші вітання".