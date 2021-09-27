Відомий український шоумен Володимир Остапчук увесь день 27 вересня отримує привітання від близьких та шанувальників. Однак найпершою його привітала дружина.

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Як дружина Остапчука привітала його з днем народження

Христина Горняк вночі приготувала коханому сюрприз. Вона презентувала імениннику невелике тістечко зі святковими свічками та відвела до спальні. Там його чекали кульки з компліментами та привітаннями, а також листівка. Що було там – ведучий не розсекретив.

Дружина Володимира розгубилась, коли побачила, що чоловік знімає її. Адже вона постала перед камерою у домашньому затишному одязі та без макіяжу.



Дружина Остапчука привітала чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз



Дружина Остапчука привітала чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

Вже вдень подружжя відправилось в один з романтичних закладів Києва та удвох відсвяткувало 37-річчя зірки. Володимир та Христина влаштували "французький" сніданок, куштуючи круасани та каву. Горняк опублікувала фото зі святкування та присвятила зворушливі слова чоловіку в інстаграмі.

З твоїм днем, моя любов! Всі слова я тобі сказала ще вчора, але сьогодні повторюся, що я дуже тобою пишаюся, захоплююся і люблю! Дякую, що ти мій!

– написала Христина.



Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

Оля Цибульська та продюсер Геннадій Вітер привітали знаменитість з днем народження. Безліч коментарів з побажаннями надіслали його шанувальники: