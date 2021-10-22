Катя Осадча показала осінні фото без макіяжу: яскраві кадри
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча поділилась з шанувальниками новими яскравими фото. Вона позувала серед листя без макіяжу.
Успішна українська телеведуча Катя Осадча опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилась яскравими осінніми кадрами.
Дивіться також Дружина Дмитра Комарова показала повсякденний осінній образ: чарівне фото з Дніпра
Нові фото Каті Осадчої
Ведуча зробила кілька атмосферних селфі. Вона позувала на землі серед різнобарвного листя, яке впало з дерев.
На нових світлинах Катя Осадча постала в повсякденному вбранні – чорній кофтинці та світлих штанах. Зірка зібрала волосся у хвіст.
Особливістю знімків було те, що телеведуча не користувалась фільтрами чи косметикою, щоб покращити свій вигляд. Вона не соромиться часто показувати фото без макіяжу й демонструвати природну красу.
Осінь без фільтрів (і без гриму). Ловимо тепло,
– написала зірка в інстаграмі.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Нагадаємо, лиш нещодавно зірка повернулась з короткої відпустки. Вона разом з двомісячним сином та чоловіком, Юрієм Горбуновим, гайнула до Туреччини. Однак знаменитості вже перебувають в Україні.
Шанувальники активно коментують нову публікацію Каті Осадчої. Здебільшого фани засипають її компліментами:
- "Дуже красива";
- "Чим старшою стаю, тим більше переконуюсь, що природна краса – безцінна";
- "Ви без макіяжу та фільтрів – це по-справжньому";
- "Натуральна краса без татуажу. Супер";
- "Як дівчинка";
- "Гарне фото, золота осінь";
- "Прекрасна, ніжна, справжня".