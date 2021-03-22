Катя Осадча показала новий весняний образ в Грузії: фото в яскравому пальті

Ведуча Катя Осадча повела вікенд в Грузії. У перервах між зйомками вона встигла прогулятися спорожнілими вулицями Тбілісі. Для виходу зірка обрала пальто яскраво-жовтого кольору, яке поєднала зі шкіряною кепкою.

Під час робочої поїздки в Грузію Катя Осадча записала інтерв'ю зі співачкою Ніно Катамадзе та завітала в гості до головного героя "Холостяка-6" Іраклі Макацарія. Столицею знаменитість гуляла в трендовому весняному образі.

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Весняний образ Каті Осадчої

Для прогулянки ведуча обрала довге стьобане пальто яскраво-жовтого кольору. Верхній одяг по фігурі вона довершила сірим гольфом, темними джинсами прямого крою та білими кросівками, а талію підкреслила тонким чорним ремінцем. Родзинкою образу стала стильна шкіряна кепка, яка вже кілька років поспіль залишається незмінним весняним аксесуаром модниць з усього світу.

Волосся Катя Осадча зібрала в низький хвіст і нанесла легкий денний макіяж. Фешн-зйомку вона влаштувала на одній з найвідоміших культурних пам'яток Тбілісі – на мості Миру, ефектно продемонструвавши свій яскравий образ.

"Тбілісі весняне", – написала ведуча.

Катя Осадча в Грузії / Фото Instagram / @kosadcha

Катя Осадча в Грузії / Фото Instagram / @kosadcha

Додамо, Грузія поступово оговтується після локдауну, однак подорожувати туристичною країною мандрівники не поспішають. У перший день в Тбілісі Катя Осадча показала фото на спорожнілих вулицях та наголосила, що через пандемію коронавірусу світ дуже змінився.