Відома українська телеведуча Катя Осадча новорічно-різдвяні свята провела разом із чоловіком, ведучим та актором Юрієм Горбуновим у Дубаї. Зіркова дружина показала стильний літній образ на узбережжі.

Осадча та Горбунов для зимової відпустки обрали сонячні ОАЕ. Вони насолоджувалися теплою погодою, плавали і набиралися сил для продуктивного року. На особистій сторінці в інстаграмі Катя активно публікує світлини з відпочинку.

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Літній образ Каті Осадчої в Дубаї

Для прогулянки пляжем телеведуча обрала красиве літнє вбрання. Вона постала перед камерою на тлі сучасного міста, яке вражає своїми хмарочосами. Катя побувала на пляжі у довгій синій сукні з мінімалістичним принтом білого кольору. Вбрання було на тонких бретелях і гарно оголило плечі ведучої.

Осадча позувала босоніж, що додало її образові атмосферності. Позаду вона мала великий солом'яний капелюх, а на обличчі сонцезахисні окуляри. Волосся красуня забрала назад, а на обличчя не наносила косметику. Катя на відпочинку надає перевагу натуральній красі і відпочиває від щоденних макіяжів.

Літо, сонце – добре, але час до роботи,

– написала в публікації Катя.



Катя Осадча в Дубаї / Фото з інстаграму Каті Осадчої