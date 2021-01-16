Известная украинская телеведущая Катя Осадчая новогодне-рождественские праздники провела вместе с мужем, ведущим и актером Юрием Горбуновым в Дубае. Звездная жена показала стильный летний образ на побережье.

Осадчая и Горбунов для зимнего отпуска выбрали солнечные ОАЭ. Они наслаждались теплой погодой, плавали и набирались сил для продуктивного года. На личной странице в инстаграм Катя активно публикует фотографии с отдыха.

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Летний образ Кати Осадчей в Дубае

Для прогулки по пляжу телеведущая выбрала красивый летний наряд. Она предстала перед камерой на фоне современного города, который поражает своими небоскребами. Катя побывала на пляже в длинном синем платье с минималистичным принтом белого цвета. Наряд был на тонких бретелях и красиво обнажил плечи ведущей.

Осадчая позировала босиком, что придало ее образу атмосферности. Позади у нее была большая соломенная шляпа, а на лице солнцезащитные очки. Волосы красавица забрала назад, а на лицо не наносила косметику. Катя на отдыхе предпочитает натуральную красоту и отдыхает от ежедневных макияжей.

Лето, солнце – хорошо, но пора за работу,

– написала в публикации Катя.



Катя Осадчая в Дубае / Фото из инстаграма Кати Осадчей