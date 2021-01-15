Популярна українська телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком, ведучим та актором Юрієм Горбуновим відпочивала в Дубаї. Подружжя вже в дорозі додому і зірка вирішила поділитися світлиною з літака, а також показала свій образ для перельоту.

Катя Осадча та Юрій Горбунов приєдналися до числа знаменитостей, які на новорічно-різдвяні свята відправилися у теплі країни. Закохані ніжилися на сонечку в Дубаї, а тепер повертаються додому. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча оприлюднила фото з літака та розповіла про пересадку у Стамбулі.

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Повсякденний образ Каті Осадчої

Для перельоту знаменитість обрала комфортне вбрання. Вона одягнула чорні широкі штани та білу футболку. Оскільки в літаку тепло, то Катя летіла саме так. Look Осадча поєднала зі стильними кросівками.

Волосся знаменитість зібрала у хвіст ззаду. На обличчя вона не наносила косметику. Ведуча є прихильницею натуральної краси, тому на відпочинку та поза роботою майже не робить макіяж. На фото видно красиву золотисту засмагу Каті, оскільки вона тривалий час ніжилася на сонечку.



Катя Осадча в літаку / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Катя Осадча про переліт

Також народна улюблениця розповіла про політ. Осадча зазначила, що раніше літак був частиною сьогодення, а тепер кожен політ є справжньою подією. За час пандемії з'явилися нові правила та засоби безпеки. Катя зізналася, що раніше вона з чоловіком мріяла, куди полетить, обирала напрями. Тепер люди обмежені у виборі, не всі країни відкриті, тому тепер плани не такі масштабні. Проте варто вірити в найкраще.

Ведуча розповіла, що тест на коронавірус для пересадки у Стамбулі не потрібний, а у величезному аеропорту цього міста все працює майже так само, як до введення карантину.