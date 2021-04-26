Катя Осадча обрала вишукану чорну сукню для суперфіналу "Голосу країни"

У неділю, 25 квітня, відбувається довгоочікуваний суперфінал 11 сезону "Голосу країни", в якому Україна дізнається ім'я нового тріумфатора. Для надважливого 14 випуску ведуча Катя Осадча підібрала вишукану сукню з блискучим декольте.

Образ Каті Осадчої для суперфіналу "Голосу країни"

На сцені "Голосу країни" ведуча Катя Осадча з'явилася у фантастичному образі. Вона одягла чорну сукню довжини міді з об'ємним напівпрозорим низом і розкішним декольте. Відвертий верх вбрання щедро оздоблений блискучим камінням.

Дивіться також Катя Осадча захопила ніжним образом у білому кардигані: фото на тлі нарцисів

Вишукану сукню Катя Осадча довершила лаконічними чорними туфлями-човниками. Стилісти ретельно подбали про її бездоганний вигляд у кадрі.

Довге волосся ведучої вони вклали назад і зробили макіяж з блискучими тінями і ніжною рожевою помадою. Не забула зірка і про елегантні аксесуари. Вона довершила образ сяючими сережками-кільцями, масивним перснем і сережками.

"За кілька годин кубок переможця та ключі від квартири знайдуть свого власника", – інтригуюче написала Осадча в особистому профілі в інстаграмі.

Юрій Горбунов і Катя Осадча на "Голосі країни" / Фото з інстаграму ведучої

Юрій Горбунов і Катя Осадча на "Голосі країни" / Фото з інстаграму ведучого

Юрій Горбунов і Катя Осадча на "Голосі країни" / Фото з інстаграму ведучого