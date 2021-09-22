Про це Катерина Осадча розповіла в інстаграм-сторіс, відповідаючи на запитання прихильників. Один з фоловерів поцікавився: "У кого не вдається взяти інтерв'ю?".

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Ведуча сміливо відповіла, що зіркою, яка відмовляє їй в інтерв'ю є Ольга Фреймут. Вона опублікувала фото колеги й залишила посилання на її особистий профіль. Сама журналістка й наставниця з етикету поки не прокоментувала, що є причиною такої позиції.

Оля Фреймут / Фото з інстаграму програми "Світське життя"

Зазначимо, Ольга Фреймут ніколи не спілкувалась з Катею Осадчою під прицілом камер. Натомість її старша донька Злата Мітчелл неодноразово давала інтерв'ю для програми, яку незмінно веде дружина Горбунова. Востаннє це було в червні 2018 року, коли дівчинка презентувала свою колекцію одягу.

Популярна ведуча розкрила й інші деталі з-за лаштунків українського шоу-бізу. Зокрема, вона зізналась, що немає жодної зірки, яка б з'являлась на інтерв'ю вчасно.

Не сипте сіль на рану. Український шоу-бізнес і пунктуальність зрідка перетинаються в одній площині,

– з гумором заявила Катя Осадча.

Крім того, ведуча запевнила, що щиро цікавиться своєю справою, тому все ще цікава глядачам. "Якщо це буде цікаво нам, буде цікаво і глядачам", – йдеться в інстаграм-сторіс.

Катя Осадча / Фото з інстаграму програми "Світське життя"

Катя Осадча / Фото з інстаграму програми "Світське життя"