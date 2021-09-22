Об этом Екатерина Осадчая рассказала в инстаграм-сториз, отвечая на вопросы поклонников. Один из фолловеров поинтересовался: "У кого не получается взять интервью?".
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Ведущая смело ответила, что звезда, которая отказывает ей в интервью – Ольга Фреймут. Она опубликовала фото коллеги и оставила ссылку на ее личный профиль. Сама журналистка и наставница по этикету пока не прокомментировала что является причиной такой позиции.
Оля Фреймут / Фото с инстаграма программы "Светская жизнь"
Популярная ведущая раскрыла и другие детали из-за кулис украинского шоу-биза. В частности, она призналась, что нет ни одной звезды, которая появлялась на интервью вовремя.
Не сыпьте соль на рану. Украинский шоу-бизнес и пунктуальность изредка пересекаются в одной плоскости,
– с юмором заявила Катя Осадчая.
Кроме того, ведущая заверила, что искренне интересуется своим делом, поэтому все еще интересна зрителям. "Если это будет интересно нам, будет интересно и зрителям", – говорится в инстаграм-сториз.
Катя Осадчая / Фото с инстаграма программы "Светская жизнь"
Катя Осадчая / Фото с инстаграма программы "Светская жизнь"