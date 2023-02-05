Було б весело, – Катя Лозовицька зізналася, чи пішла б на "Холостяк" з Дурнєвим

У 12 сезоні "Холостяка" перемогла Катя Лозовицька. Вони з Алексом хоч і не разом, але дівчина вірить, що на шоу можна знайти своє кохання. В інтерв'ю нам вона відповіла, чи пішла б на проєкт з Олексієм Дурнєвим.

Ютуб-блогера Олексія Дурнєва запрошували у проєкт "Холостяк", однак він відмовився через маленький гонорар – учетверо менший, ніж він хотів. 24 Канал запитав Катю Лозовицьку, як їй такий кандидат на роль головного героя. Дівчина відреагувала з захопленням.

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Катя Лозовицька про шоу "Холостяк" з Олексієм Дурнєвим

Чула, що Льошу Дурнєва хотіли взяти на роль головного холостяка країни. І насправді мені ця ідея дуже подобалася, адже, по-перше, було б дуже весело, а по-друге, було б цікаво розкрити Льошу з серйознішого та романтичного боку,

– прокоментувала Катя Лозовицька.

Однак дівчина думає, що героєм 13 сезону романтичного реаліті-шоу повинен стати хтось з військовослужбовців. "Взагалі я вважаю, що наступним "Холостяком" має бути чоловік, який захищає нашу країну. Тобто хтось з ЗСУ", – поділилася модель.

Переможниця "Холостяка-12" про майбутню "Холостячку"

Не скажу, що в мене є конкретна кандидатура, проте знову ж таки ідея з Лесею Нікітюк здається мені досить цікавою. Адже її можна розкрити як жінку з більш тендітного, чуттєвого боку,

– заявила Катя Лозовицька.

Нагадаємо, що фани кілька років вмовляють Лесю Нікітюк піти на "Холостячку". Якщо спочатку вона жартувала, що за її серце неможливо боротися, бо в неї його немає, та порівнювала себе з "Білосніжкою та сімома гномами", то кілька місяців тому заявила: "Проєкт "Холостячка" зі мною в головній ролі буде. І зовсім скоро". Цікаво, що ведучий реаліті Григорій Решетник теж бачить її майбутньою "Холостячкою".