Лозовицька з "Холостяка" звинуватила Алекса в брехні та розповіла, як він просив її повернутися

Переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька розповіла, чому розійшлася з Топольським. Вона звинуватила Алекса в брехні та хайпі, а також зізналася, що він просив її відновити стосунки.

Лозовицька в інтерв'ю звинуватила Топольського в брехні, який стверджував, що саме він був ініціатором їхнього розриву. Раніше Катерина відповіла, у чому хейтери звинувачують її.

Цікаво Слава Дьомін перестав дружити з "Холостяком" Алексом Топольським: "Краще не спілкуватися"

Подробиці розриву Каті з Алексом

Катерина зазначила, що це було їхнє спільне рішення. За її словами, Алекс про це збрехав.

Він не може опускатися до такого. Це просто дно. Розповідаю як було. Ініціювала розмову я. Але в цій розмові ми обидва були згодні з тим, що нам треба розійтися. Це було спільне рішення. Я не знаю, що дає йому право говорити, що це було його рішення. Це просто брехня,

– наголосила Лозовицька.

На чому хайпував Алекс

Вона також пояснила, чому після фіналу "Холостяка" пара майже рік постила у соцмережі спільні щасливі фото, хоч розійшлася вже через місяць.

"Це хайп. Все, що він робить, це аудиторія та підписники. Він мене так "обробляв" за цей тиждень, щоб я написала нормальний пост. Він мене просто обробляв: "Давай не розбивати серця мільйонам жінок, які вірять в цей проєкт". Я йому відповіла, що скажу правду", – зізнається Катя.

Учасниця "Холостяка" пояснила, що Топольський хотів підтримувати гарну картинку, де вони спілкуються і в них все добре, проте Катерина цього не захотіла.

Алекс просив Катю повернутися

Лозовицька також розповіла, що після розставання Топольський їй писав і говорив, що шкодує про їхній розрив. "Він мені надзвонював. Дзвонив у ніч фіналу, казав, що не розуміє, чого він Сашу (Мудру, – 24 Канал) протягнув аж до фіналу. Він мені багато чого розповідав, але не знаю, навіщо", – відповіла вона.

Крім того, Алекс хотів повернути Катерину.

Дзвонив він мені не в дуже тверезому стані, тому я думаю, що це було щиро. Його образила Мудра, і він так – його образили, він прибіг до мене, казав: "Я тебе так поважаю..." Він мені писав декілька разів сентиментальні повідомлення, що він так жалкує, що мене не оцінив,

– пригадує Лозовицька.

Дивіться повне інтерв'ю з Катериною Лозовицькою: відео

Додамо, що сама Катерина зараз у стосунках. Вона наголошує, що вони лиш почалися, проте її обранець – гідний чоловік. Сам Алекс Топольський також похвалився романтичним побаченням з дівчиною на Балі. Він показав кадри з коханою, але приховав її обличчя. За його словами, пара разом вже близько 2 місяців.