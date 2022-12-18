Вайб Мортисії Адамс: українці засипали компліментами солістку Go_A на Євробаченні

Зірка українського колективу Go_A Катерина Павленко стала однією з ведучих цьогорічного Національного відбору Євробачення 2023. Артистка одягнула для заходу класичну приталену сукню чорного кольору, яка багатьом фанатам нагадала героїню популярної історії про сімейку Адамсів.

Стилістом образу Катерини Павленко стала Катерина Тарновська. Вона підкреслила струнку фігуру та пишний бюст зірки лаконічним чорним платтям максідовжини. Сукня мала довгі рукави та цікаву лінію декольте, а образ підкреслювали два татуювання під ключицями Каті. Вечірній look довершила червона помада на губах та сережки з імітацією мережива чорного кольору.

Читайте також Ефектний макіяж та елегантність: в яких образах постали ведучі та журі на сцені Нацвідбору



Катерина Павленко на відборі-2023 / Скриншот з інстаграму



Катерина Павленко у чорній сукні / Скриншот з інстаграму



Злата Огнєвіч і Катерина Павленко – дві ведучі відбору 2023 / Скриншот з інстаграму

Як коментують образ фанати

Співачка рідко наважується на такі образи, але фанати вже встигли засипати її приємними коментарями в інстаграмі та тіктоці. Багато хто не очікував, що Катерина здатна на такі сміливі експерименти та вже порівняв, то з Мортисією Адамс, то з Трініті:

"Там Даміано мав би в ногах лежати";

"Вона мені весь час нагадує Вайнону Райдер";

"Матуся прийшла";

"Я одна в ній бачу Трініті з "Матриці"?";

"Віддає вайбом Мортисії Адамс";

"Ікона";

"Найкраща";

"Вайб Мортисії Адамс";

"Королева".

До слова Солістка Go_A висловилося про суддів Нацвідбору Саніну та Тополю, яких взяли замість неї

Нагадаємо, що співведучими Катерини Павленко стала співачка Злата Огнєвіч і Тимур Мірошниченко. Співачки також змагались за крісла суддів цього року, але українці в Дії проголосували за Джамалу, Тараса Тополю і Юлію Саніну.