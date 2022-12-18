Стилістом образу Катерини Павленко стала Катерина Тарновська. Вона підкреслила струнку фігуру та пишний бюст зірки лаконічним чорним платтям максідовжини. Сукня мала довгі рукави та цікаву лінію декольте, а образ підкреслювали два татуювання під ключицями Каті. Вечірній look довершила червона помада на губах та сережки з імітацією мережива чорного кольору.

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Катерина Павленко на відборі-2023 / Скриншот з інстаграму



Катерина Павленко у чорній сукні / Скриншот з інстаграму



Злата Огнєвіч і Катерина Павленко – дві ведучі відбору 2023 / Скриншот з інстаграму

Як коментують образ фанати

Співачка рідко наважується на такі образи, але фанати вже встигли засипати її приємними коментарями в інстаграмі та тіктоці. Багато хто не очікував, що Катерина здатна на такі сміливі експерименти та вже порівняв, то з Мортисією Адамс, то з Трініті:

"Там Даміано мав би в ногах лежати";

"Вона мені весь час нагадує Вайнону Райдер";

"Матуся прийшла";

"Я одна в ній бачу Трініті з "Матриці"?";

"Віддає вайбом Мортисії Адамс";

"Ікона";

"Найкраща";

"Вайб Мортисії Адамс";

"Королева".

До слова Солістка Go_A висловилося про суддів Нацвідбору Саніну та Тополю, яких взяли замість неї

Нагадаємо, що співведучими Катерини Павленко стала співачка Злата Огнєвіч і Тимур Мірошниченко. Співачки також змагались за крісла суддів цього року, але українці в Дії проголосували за Джамалу, Тараса Тополю і Юлію Саніну.