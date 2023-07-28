Напомним, что Александр Ткаченко подать заявление на отставку из-за ряда скандалов и волну хейта. Ситуацию вокруг эксминистра прокомментировала украинская артистка балета Екатерина Кухарь.

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В соцсетях она обнародовала пост, в котором поделилась размышлениями по этому вопросу.

Украина в ожидании нового министра культуры. Знаю, что сейчас много кандидатов, пытающихся добраться до власти всеми путями. Задача №1: сохранить и аккумулировать все лучшее, что есть в украинской культуре для передачи будущему поколению,

– написала Кухарь.

По его словам, это лицо должно быть достойно своей должности. Интересно, что Екатерине Кухарь также предлагали должность министра культуры Украины.

Почему Кухарь отказалась от должности министра

В комментариях ей написали, что поддержат Кухар и хотели бы, чтобы она заняла должность нового министра культуры Балерина призналась, что ей уже предлагали эту работу, но она отказалась. Она озвучила причину.

"Екатерина, подавайтесь в министра культуры. Мы вас поддержим", – написали пользователи сети. В ответ звезда написала, что у нее "пока есть миссия другого порядка".



Екатерине Кухарь предлагали должность министра / Скриншот по ее инстаграмме

Напомним, что Екатерина Кухарь вместе с мужем Александром Стояновым руководит балетной труппой "GrandeKievBallet", насчитывающей около 30 артистов, гастролирующих Францией, Польшей, Бельгией, Норвегией, Швейцарией, США.

Кроме того, с июля 2020 года балерина занимает должность директора Киевского государственного хореографического училища.