Екатерина Кухар является одной из самых популярных балерин в мире. Она часто гастролирует как в Украине, так и за рубежом, постоянно радует поклонников своим талантом. А также артистка всегда подбирает изысканные наряды, которые со сцены выглядят просто невероятно. В каких образах можно увидеть приму-балерину – узнавайте в материале Showbiz 24.

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Репертуар Екатерины Кухар

"Ромео и Джульетта" – Джульетта;

"Сильфида" – Сильфида;

"Щелкунчик" – Маша;

Екатерина Кухар в образе Маши: смотрите видео онлайн

"Викинги" – княгиня Елизавета;

"Венский вальс" – Анели;

"Даниэла" – Софи;

"Белоснежка" – Белоснежка;

"Золушка" – Золушка;

"Чиполлино" – Редиска;

"Русалочка" – Русалочка;

"Коппелия!" – Сванильда;

"Лесная песня" – Мавка;

"Корсар" – Гюльнара;

"Спящая красавица" – Аврора, принцесса Флорина;

"Жизель" – Жизель;

"Свадьба Фигаро" – Сюзанна;

"Властелин Борисфена" – Октавия;

"Каприсы" – Мечта;

"Дон Кихот" – Китри;

"Кармен-сюита" – Кармен;

Екатерина Кухар в образе Кармен: смотрите видео онлайн

"Пахита" – Пахита;

"Мастер и Маргарита" – Маргарита;

"Петрушка" – Балерина;

"Грек Зорба" – Марина;

"Раймонда" – Раймонда;

"Шехеразада" – Зобеида;

Екатерина Кухар в образе Зобеиды: смотрите видео онлайн

"Эсмеральда" – Эсмеральда;

"Лебединое озеро" – Одетта, Одиллия.

Лучшие сценические наряды

Балетные костюмы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма примы-балерины

Выдающиеся цитаты примы-балерины

Балет – это характер.

Чтобы ежедневно испытывать жажду жизни, человеку нужно окружать себя прекрасным.

Тело, движения и выражение лица иногда могут сказать больше, чем слова.

Верьте в чудо, свои силы и тогда все обязательно получится!

Самое главное в жизни – сама жизнь. Ее ритм, аромат, вкус, цвет, умение наслаждаться каждым днем. Женщина должна быть живой! Чувственной! Настоящей! Уметь создавать вокруг себя особое пространство. И артисты должны жить полнее, чтобы была возможность передать зрителю накопленный опыт, эмоции, знания.

Успех приходит к трудолюбивым, везение в любое время может покинуть человека, но успех останется навсегда, если он ежедневно работает, не покладая рук.

Танцовщица или танцор не могут быть без дисциплины, трудолюбия и правильного фанатизма. А также у них обязательно должны быть острый ум, безупречная координация, умение видеть, чувствовать, музыкальность и многое другое.