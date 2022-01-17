Оля Полякова є однією з виконавиць першого ешелону українського шоу-бізнесу. Артистка ніколи не приховує своєї думки, завжди висловлюється так, як вважає за потрібне. Здавалося б, про Полякову відомо все, однак таки є декілька моментів у її біографії, які відомі не кожному.

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Дитинство та перші кроки до великої сцени

Мама Полякової мріяла, щоб донька стала лікарем, однак вона надала перевагу музиці й відчула, що саме у цій сфері зможе знайти себе. Батько знаменитості також був музикантом. Саме постійні гастролі стали причиною його розлучення з дружиною.

Артистка народилася у Вінниці, однак в школі навчалася в Києві. У столиці розпочалася її кар'єра. Юна Полякова зібрала у декількох серіях популярного "Єралашу".



Оля Полякова в дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Також батьки віддали її в музичну школу, а згодом Оля продовжила навчання в Київському університеті культури та Київській консерваторії.

Зараз артистка має рідкісний діапазон голосу – майже 4 октави.

Оля Полякова – модель

Раніше Оля Полякова пробувала себе в ролі моделі. Цілих 5 років вона виходила на подіум на показах будинку жіночої білизни в Києві.



Оля Полякова / Фото з інстаграму співачки

Булінг у школі

У шкільному віці в Полякової було багато комплексів. Вона була найвищою в класі, худою, сутулою. Дуже соромилася свого зросту. Однокласники дражнили Олю і шваброю, і жирафою, і палицею, і дошкою. Лише у 18 років вона зрозуміла, що чудово виглядає і почала любити себе.

Цікаве з кар'єри співачки

Полякова була на майстер-класі у Сета Рікса, який викладав вокал Майклу Джексону, Вітні Г'юстон та Мадонні.

перший альбом артистки – "Приходь до мене" не приніс їй популярності. Та все змінилося у 2008 році, коли Оля презентувала хіт "Суперблондинка" і почала так себе називати.

Знаменитий кокошник Полякової з'явився у 2012 році після успішної співпраці з Михайлом Ясинським. З того часу цей головний убір часто асоціюють саме з Олею.



Оля Полякова в кокошнику / Фото з інстаграму співачки

Артистка активно почала розвивати свою кар'єру та досі випускає пісні, які миттєво стають хітами.

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Ферма та приготування сирів

Виконавиця має власну ферму, а також сама виготовляє сири. Це хобі, яке обожнює у вільний час.

Особисте життя

У 2003 році Оля Поялкова виступала на дні народження бізнесмена Вадима. Тоді їй було лише 19 років, однак чоловік не зміг встояти перед неймовірною вродою. На той час чоловік був одружений, однак незабаром розлучився заради того, щоб бути з Ольгою.



Оля Полякова з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

У 2004 році Оля та Вадим одружилися. Через рік народилася їхня перша донька, яку назвали Марією. А ще через 6 років закохані вдруге стали батьками. Оля народила дівчинку, яку назвали Алісою.

Найкращі хіти

Оля Полякова – "Королева ночи": дивіться відео онлайн

Оля Полякова – "Бывший": дивіться відео онлайн

Оля Полякова – "Взрослая девочка": дивіться відео онлайн

Оля Полякова – "Шлепки": дивіться відео онлайн

Оля Полякова – "Номер один": дивіться відео онлайн

Оля Полякова – "Первое лето без него": дивіться відео онлайн