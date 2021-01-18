Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар празднует день рождения. В понедельник, 18 января, знаменитости исполняется 39 лет. По этому случаю редакция Showbiz 24 подготовила для вас подборку ярких, роскошных образов танцовщицы, которые больше всего запомнились ее поклонникам.

Дни рождения знаменитостей всегда привлекают внимание.Поклонникам интересно, как и где будут праздновать их кумиры, какой наряд наденут, какие гости посетят праздник и что подарят. Однако из-за пандемии коронавируса приходится отказываться от пышных торжеств. А вот от путешествий удерживаются не все звезды. Да, Екатерина Кухар решила встретить 39-летие на берегу океана. Пока прима-балерина нежится на солнышке, журналисты 24 канала предлагают пересмотреть подборку ее самых ярких образов.

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Екатерина Кухар одна из самых изысканных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она всегда поражает своей элегантностью, завораживает красотой и знает, как выглядеть безупречно в любом месте и в любое время. На личной странице в инстаграме Кухар часто публикует фотографии прямых эфиров "Танцев со звездами", выступлений и фотосессий.

Редакция Showbiz 24 подобрала 10 кадров, на которых прима-балерина появилась в роскошных аутфитах. Эти образы изрядно понравились аудитории ее сторонникам.

Самые яркие образы Екатерины Кухар



Самые яркие образы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Самые яркие образы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Самые яркие образы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Самые яркие образы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Самые яркие образы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Самые яркие образы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Самые яркие образы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Самые яркие образы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Самые яркие образы Екатерины Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар