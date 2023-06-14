Чоловік співав для гостей: дружина Віктора Павліка у ніжній сукні відсвяткувала 29-річчя – фото
Джерело:Катерина Реп’яхова
Катерина Репяхова відсвяткування день народження. Блогерка поділилася кадрами зі святкування з рідними людьми. Віктор Павлік також був на іменинах та навіть співав для гостей.
Репяховій 13 червня виповнилося 29 років. Світлинами зі святкування Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
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Як Репяхова відсвяткувала день народження
Святковий день блогерка зустріла у колі близьких людей у Карпатах. У цей день вона постала у чарівному образі.
Дружина співака розповіла, що загадала у день народження.
Сьогодні зустріла свої 29 років. Дякую моїм рідним за те, що були поряд в цей день! Бажання незмінне, одне на всіх,
– поділилася Катерина.
Катерина Репяхова відсвяткувала день народження / Фото з її інстаграму
Для святкування Репяхова обрала дуже ніжну сукню у більйовому стилі на тонких бретельках та білі босоніжки. Вбрання Катя доповнила зібраною зачіскою з випущеними спереду локонами та легким макіяжем.
Дивіться фото, як Катерина Репяхова відсвяткувала день народження:
На світлинах дружина Павліка позувала з ніжним букетом білих півоній.
Павлік заспівав для гостей
Катерина показала кадри зі святкування. Танцювали гості під пісні зіркового Віктора Павліка. Друзі Репяхової поділилися відео з "мініконцерту" співака.
Віктор Павлік співав на святі в дружини / Фото з його інстаграм-сторіс
Нагадаємо, що Катерина Репяхова молодша за свого чоловіка Віктора Павліка на 27 років. Однак велика різниця у віці не заважає парі бути щасливою разом та виховувати дворічного сина Михайла.
Нещодавно зіркова сім'я прогулялася біля набережної у Дніпрі. Катерина Репяхова показала чарівні фото. На кадрах помітно, наскільки син співака схожий на Віктора Павліка.