Репяховой 13 июня исполнилось 29 лет. Фотографиями по празднованию Екатерина поделилась на своей странице в Instagram.

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Как Репяхова отпраздновала день рождения

Праздничный день блоггер встретила в кругу близких людей в Карпатах. В этот день она предстала в волшебном образе.

Жена певца рассказала, что загадала в день рождения.

Сегодня встретила свои 29 лет. Спасибо моим родным за то, что были рядом в этот день! Желание неизменно, одно на всех,

– поделилась Екатерина.



Екатерина Репяхова отпраздновала день рождения / Фото с ее инстаграммы

Для празднования Репяхова выбрала нежное платье в бельевом стиле на тонких бретельках и белые босоножки. Наряд Катя дополнила собранной прической с выпущенными спереди локонами и легким макияжем.

Смотрите фото, как Екатерина Репяхова отметила день рождения:

На фотографиях жена Павлика позировала с нежным букетом белых пионов.

Павлик спел для гостей

Екатерина показала кадры по празднованию. Танцевали гости под песни звездного Виктора Павлика. Друзья Репяховой поделились видео из "миниконцерта" певца.



Виктор Павлик пел на празднике в жены / Фото с его инстаграм-сторис

Напомним, что Екатерина Репяхова младше своего мужа Виктора Павлика на 27 лет. Однако большая разница в возрасте не мешает паре быть счастливой вместе и воспитывать двухлетнего сына Михаила.

Недавно звездная семья прогулялась у набережной в Днепре. Екатерина Репяхова показала волшебные фото. На кадрах заметно, насколько сын певца похож на Виктора Павлика.