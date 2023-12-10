Дружина українського співака Катерина Репяхова відповіла на запитання, чому Віктор Павлік не погодився на операцію. Про це її спитали в інстаграм-сторіз шанувальники.

До слова Віктор Павлік відмовився від операції на серці: що про це каже його дружина

Чому Віктор Павлік не погодився на операцію

Зіркова дружина розповіла, що Віктора Павліка ні зараз, ні раніше не турбували проблеми зі здоров'ям. До того ж співака заспокоює й те, що його мама з вадою серця живе більш як 80 років.

Тому що його нічого не бентежить по здоров'ю. І ніколи не бентежило. Те, що в нього знайшли в серці - випадковість. Він взагалі з іншим запитом йшов. У його мами вада серця і вона живе понад 80 років. Він вважає, що і він так само проживе, як його мама,

– пояснила Катерина Репяхова.



Катерина Репяхова про чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

У Віктора Павліка проблеми з серцем