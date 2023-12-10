Дружина українського співака Катерина Репяхова відповіла на запитання, чому Віктор Павлік не погодився на операцію. Про це її спитали в інстаграм-сторіз шанувальники.
До слова Віктор Павлік відмовився від операції на серці: що про це каже його дружина
Чому Віктор Павлік не погодився на операцію
Зіркова дружина розповіла, що Віктора Павліка ні зараз, ні раніше не турбували проблеми зі здоров'ям. До того ж співака заспокоює й те, що його мама з вадою серця живе більш як 80 років.
Тому що його нічого не бентежить по здоров'ю. І ніколи не бентежило. Те, що в нього знайшли в серці - випадковість. Він взагалі з іншим запитом йшов. У його мами вада серця і вона живе понад 80 років. Він вважає, що і він так само проживе, як його мама,
– пояснила Катерина Репяхова.
Катерина Репяхова про чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз
У Віктора Павліка проблеми з серцем
- Ще у липні Віктор Павлік проходив обстеження серця і несподівано дізнався, що ходить під ризиком раптової смерті. Через це йому заборонили ходити в баню, яку співак відвідує щотижня.
- Як виявилося, Віктор Павлік народився з вадою серця: один з його клапанів з віком вийшов з ладу. Тому його потрібно замінити штучним.
- Операцію планували на осінь, але пізніше стало відомо, що артист від неї відмовився. Сама Катерина вважає, що хірургічне втручання потрібне.