Жена украинского певца Екатерина Репяхова ответила на вопрос, почему Виктор Павлик не согласился на операцию. Об этом ее спросили у инстаграм-сториз поклонники.
К слову Виктор Павлик отказался от операции на сердце: что об этом говорит его жена
Почему Виктор Павлик не согласился на операцию
Звездная жена рассказала, что Виктора Павлика ни сейчас, ни раньше не беспокоили проблемы со здоровьем. К тому же певца успокаивает и то, что его мама с пороком сердца живет более 80 лет.
Потому что его ничего не смущает по здоровью. И никогда не смущало. То, что у него нашли в сердце – случайность. Он вообще с другим запросом уходил. У его мамы порок сердца и он живет более 80 лет. Он считает, что и он так же проживет, как его мама,
– объяснила Екатерина Репяхова.
Екатерина Репяхова о мужчине / Фото с инстаграм-сториз
У Виктора Павлика проблемы с сердцем
- Еще в июле Виктор Павлик проходил обследование сердца и неожиданно узнал, что ходит под риском внезапной смерти. Поэтому ему запретили ходить в баню, которую певец посещает еженедельно.
- Как оказалось, Виктор Павлик родился с пороком сердца: один из его клапанов с возрастом вышел из строя. Поэтому его нужно заменить искусственным.
- Операцию планировали осенью, но позже стало известно, что артист от нее отказался. Сама Екатерина считает, что хирургическое вмешательство нужно.