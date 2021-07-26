Катерина Реп'яхова з маленьким сином і мамою насолоджується свіжим повітрям Карпат. З ними також був і Віктор Павлік, але йому довелося поїхати через заплановані концерти.

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Оскільки кохана артиста активно розвиває особистий блог, то часто спілкується з прихильниками в інстаграм-сторіз. Одна з підписниць Катерини зробила їй зауваження щодо одягу і Реп'яхова не змовчала.

Катерина Реп'яхова в купальнику

Дружині Павліка написали: "Ви молода дівчина, чому одягаєте сукні як халати?". Після цього в інстаграмі вона опублікувала фото, де позувала на камеру в суцільному біло-блакитному купальнику зі смугастим принтом і з басками на плечах та декольте.

"Як ви переживаєте за мене. Спеціально для вас", – відповіла на критику знаменита матуся.



Реп'яхова в купальнику / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки

Молода мама не соромиться одягати відвертий одяг і демонструвати фігуру після пологів. Вона насолоджується кожним моментом і не зважаає на критику інших людей, негативні коментарі. Катерина щаслива, що стала мамою. Тепер у її житті є найбільше цінність, а люди, які писатимуть негатив, будуть завжди. Тому Реп'яхова на хейт реагує з усмішкою.