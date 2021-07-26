Екатерина Репяхова с маленьким сыном и мамой наслаждается свежим воздухом Карпат. С ними также был и Виктор Павлик, но ему пришлось уехать из-за запланированных концертов.

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Поскольку возлюбленная артиста активно развивает личный блог, то часто общается с поклонниками в инстаграм-сториз. Одна из подписчиц Екатерины сделала ей замечание относительно одежды и Репяхова не смолчала.

Екатерина Репяхова в купальнике

Жене Павлика написали: "Вы молодая девушка, почему надеваете платье как халаты?". После этого в инстаграме она опубликовала фото, где позировала на камеру в сплошном бело-голубом купальнике с полосатым принтом и с басками на плечах и декольте.

"Как вы переживаете за меня. Специально для вас", – ответила на критику знаменитая мама.

Репяхова в купальнике / Скриншот инстаграм-сториз блогерши

Молодая мама не стесняется надевать откровенные наряды и демонстрировать фигуру после родов. Она наслаждается каждым моментом и не обращает внимания на критику других людей, негативные комментарии. Екатерина счастлива, что стала мамой. Теперь в ее жизни появилась наивысшая ценность, а люди, которые будут писать негатив, будут всегда. Поэтому Репяхова на хейт реагирует с улыбкой.