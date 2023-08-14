Дружина Віктора Павліка показала, як була його фанаткою: архівне фото подружжя

Дружина Віктора Павліка була його фанаткою ще з дитинства. Відтак вона поділилася з підписниками архівним фото з чоловіком, коли ще була його фанаткою.

За словами Репяхової, вона ходила на всі виступи артиста. На концертах вона купляла диски співака, які упродовж наступного року із задоволенням слухала.

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Катерина Репяхова була фанаткою Віктора Павліка

Здебільшого дівчина відвідувала виступи виконавця, які проходили у Трускавці. Як з'ясувалось, на заходи Катерина ходила разом з мамою.

Все життя їздила з мамою в Трускавець у серпні, тому що у неї алергія. Там завжди виступав Віктор Павлік. А ми з мамою ходили на всі концерти,

– поділилася Катерина.

"Серед багатьох артистів я полюбила саме Віктора Павліка ще в дитинстві. Купували на концертах диски, а потім увесь рік їх слухали", – додала блогерка.



Архівне фото Віктора Павліка з дружиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

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