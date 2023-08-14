По словам Репяховой, она ходила на все выступления артиста. На концертах она покупала диски певца, которые в следующем году с удовольствием слушала.
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Екатерина Репяхова была фанаткой Виктора Павлика
В основном девушка посещала выступления исполнителя, которые проходили в Трускавце. Как выяснилось, на мероприятия Екатерина ходила вместе с мамой.
Всю жизнь ездила с мамой в Трускавец в августе, потому что у нее аллергия. Там всегда выступал Виктор Павлик. А мы с мамой ходили на все концерты,
– поделилась Екатерина.
"Среди многих артистов я полюбила именно Виктора Павлика еще в детстве. Покупали на концертах диски, а потом весь год их слушали", – добавила блогер.
Архивное фото Виктора Павлика с женой / Скриншот с инстаграмм-сторис
Что известно о звездной паре Викторе Павлике и Екатерине Репяховой: главное
- Познакомились влюбленные в отеле в Николаеве, где артист и его команда остановились после концерта 4 ноября 2015 года. Екатерина тоже там жила. Даже номера будущих супругов были рядом.
- Тогда Виктор состоял в браке с Ларисой Созаевой. Несмотря на это, он закрутил роман с Екатериной, которая была его концертным директором, и впоследствии расстался с женой.
- В декабре 2019 года мужчина сделал предложение любимой. Звездная пара хотела громко отпраздновать свадьбу, но из-за пандемии коронавируса планы изменились. В мае 2020 года они зарегистрировали отношения в ЗАГСе. К тому же, звездная пара планирует организовать свадьбу уже после победы.
- Влюбленных не смущает разница в возрасте. Более того, они часто шутят на эту тему, поскольку Павлик даже старше своей тещи. Но это не помешало Екатерине и Виктору построить крепкую семью. В июне 2021 года у супругов родился сын, которого назвали Михаилом.