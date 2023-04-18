Нова кохана Володимира Остапчука відповіла, як її батьки відреагували на їхню різницю у віці

Нова обраниця телеведучого Володимира Остапчука, 22-річна журналістка Катерина Полтавська розповіла, як її батьки поставилися до їхньої з ведучим різниці у віці. Нагадаємо, що шоумен старший за свою кохану на 16 років.

Катя в Instagram-Stories зізналася, що насправді Остапчук сподобався батькам. Нагадаємо, що минулого тижня зірковий ведучий вперше підтвердив стосунки з Полтавською та показав їхнє спільне фото.

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За словами дівчини Остапчука, різниця у 16 років між парою взагалі не бентежить її батьків. Тим паче, що у тата і мами дівчини теж схожий випадок.

Вони поставилися чудово. У моїх батьків різниця 13 років. Ми з 16 недалеко пішли,

– розповіла дівчина.



Катерина розповіла про ставлення батьків до Остапчука / Фото з її інстаграму

Знайти спільну мову з рідними коханої також вдалося. Катерина наголосила, що її батьки дуже раді за неї, адже Володимир нібито чудовий чоловік.

"Вова – ох*єнний чоловік. Батьки за мене раді. Якби у всіх був такий чоловік, як він, то в інтернеті було б менше яду", – припустила Полтавська.



Катерина розповіла про ставлення батьків до Остапчука / Фото з її інстаграму

До слова, Володимир Остапчук також вже познайомив своїх батьків з 22-річною дівчиною Катею, коли ті приїжджали до Києва. Полтавська тоді зняла розмову шоумена з мамою.

Нещодавно закохані спровокували чутки про одруження, адже 22 лютого і Остапчук, і Полтавська опублікували інтригуючі сторіс з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу.