Катерина Павленко розповіла, як Go_A ділить Ігоря Діденчука з Kalush: "Він сам робить вибір"

Мультиінструменталіст Ігор Діденчук бере участь і в гурті Go_A, і з Kalush Orchestra. Катерина Павленко розповіла, як колективи "ділять" музиканта.

Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла про учасника колективу Ігоря Діденчука. Вона поділилась, як музикант встигає брати участь і в Go_A, і в Kalush Orchestra.

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Солістка Go_A про Ігоря Діденчука

Мультиінструменталіст Ігор Діденчук виступає і з гуртом Kalush Orchestra, і з Go_A. Співачка Катерина Павленко зізналась, як колективи "ділять" музиканта.

У нас жодного разу не виникало проблем. У нас були концерти без Ігоря, коли було Євробачення. Він, коли прийшов до нас у гурт, уже, здається, грав у гурті Kalush, тому ніхто на нього не тисне. Він сам робить вибір і переважно в нашу користь, за що ми йому дуже сильно вдячні,

– поділилась солістка Go_A.



Ігор Діденчук / Фото з інстаграму музиканта

Що солістка Go_A думає про Євробачення-2022

Катерина Павленко також зізнавалась, що вболівала за Kalush Orchestra ще з Національного відбору. Вона до останнього вірила в те, що хлопці поїдуть на Євробачення-2022.

Так, я була впевнена ще на Нацвідборі. Я не знаю, звідки в мене взялося це відчуття. Ще на Нацвідборі, навіть коли перемогла інша артистка, я була впевнена, що Kalush поїде на Євробачення, і що вони привезуть перемогу. Воно все стається так, як має бути,

– зізналась артистка.

"У мене було дуже багато питань до Нацвідбору, дуже багато незрозумілих пліток точилося навколо нього, але стосовно Kalush я знала, що вони поїдуть".

Катерина також підтримує рішення Олега Псюка з великої сцени Євробачення сказати про Маріуполь: "В будь-якому разі вони молодці, вони вчинили як справжні чоловіки. За це їм величезний респект. Це звучало органічно. Можливо, з інших уст це прозвучало б як показуха. А тут усе було чітко, усе було правильно".