Дві зірки Євробачення зустрілись на зйомках шоу: яскраве фото Джамали та солістки Go_A

Переможниця Євробачення-2016 та улюблениця цьогорічного конкурсу Катерина Павленко (лідерка Go_A) стали учасницями випуску нового сезону "Хто зверху". Окрім них, в епізоді глядачі побачать ще Анну Різатдінову, Тараса Тополю, Влада Яму та Олександра Педана.

На Новому каналі стартували зйомки 11 сезону шоу "Хто зверху", перший випуск якого з'явиться на телеекранах 24 серпня, у День Незалежності. Незмінними ведучими стануть Сергій Притула та Леся Нікітюк.

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Хто з'явиться у новому випуску чоловічо-жіночого шоу

Символічно для першого випуску нового сезону обрали найкращих представників українського шоу-бізнесу та навіть спорту. У команду дівчат увійдуть:

співачка Джамала;

гімнастка Анна Різатдінова;

солістка Go_A Катерина Павленко;

ведуча Леся Нікітюк.

А в команду чоловіків потрапив:

танцюрист Влад Яма;

співак Тарас Тополя з гурту "Антитіла";

ведучий Олександр Педан;

"капітан" команди Сергій Притула.

Джамала вже встигла поділитись промовистими фото з Катериною Павленко. Переможниця 2016 року на Євробаченні одягнула яскравий жовтий топ з рукавами-ліхтариками та чорні штани з білими зав'язками, водночас Катя обрала вишневу шкіряну сукню, чорні колготи та масивне взуття. Жінки разом виглядали просто неймовірно. Що цікаво, для Катерини Павленко – це перша велика поява на шоу в телебаченні.

До слова Джамала розсекретила, за кого вболіває на Євробаченні-2021



Джамала та Катерина Павленко за лаштунками шоу "Хто зверху" / Фото з інстаграму Джамали



Усміхнені Катерина та Джамала / Фото з інстаграму Джамали

Компанію на знімках їм також склала Анна Різатдінова, яка одягнула червону спідницю з вишитим орнаментом, оверсайз сорочку блакитного кольору та червоні ботфорти.



Анна Різатдінова, Катерина Павленко та Джамала / Фото з інстаграму Джамали

Хто ще "підписався" на фото з Павленко

Що цікаво, з Катериною Павленко за лаштунками шоу сфотографувався також ведучий Юрій Горбунов. Він пожартував, що може теж відправиться на Євробачення, адже голос у нього є.