Катерина Осадча повернулась у Київ: насолоджується містом і побувала в Офісі Президента

Українська телеведуча Катерина Осадча перші 2 місяці перебувала у безпечному місці з дітьми, щоправда, невідомо де, а зараз повернулась до чоловіка у Київ. Вона вчиться по-новому жити у столиці та робить впевнені кроки у пошуку зниклих на державному рівні.

Про повернення у Київ жінка повідомила 11 травня. Тоді ж вона опублікувала романтичне фото з чоловіком Юрієм Горбуновим зі свого маєтку під Києвом.

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Катерина Осадча з чоловіком у Києві / Фото з інстаграму ведучої

Вже наступного дня вона опублікувала фото з Урядового кварталу, де йшла на зустріч в Офіс Президента. Вона сказала, що для неї та її команди настав важливий день і новий етап у "Пошуку зниклих". Це телеграм-ресурс, де українці шукають своїх рідних, що зникли у час російсько-української війни.

Робимо пошук зниклих ще масштабнішим, волонтери разом з державою зможуть зробити набагато більше. Поліція, ДСНС, МЗС, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерство цифрової трансформації, МОЗ. Офіс Президента, дякую за те, що почули. Андрій Єрмак, Кирило Тимошенко, дякую за початок плідної співпраці. Ми обов’язково всіх знайдемо,

– написала жінка.



Осадча в Урядовому кварталі / Фото з інстаграму зірки



Телеведуча в Офісі Президента / Фото з інстаграму Катерини

Згодом телеведуча відвідала студію програми каналу "1+1", де поспілкувалась з ведучими та детальніше розповіла про свій волонтерський проєкт.



Катерина Осадча побувала в студії рідного телеканалу / Фото з інстаграму зірки

Зараз вона каже, що "Київ все більше повертається до життя" і їй хочеться навчитися стріляти.



Катерина Осадча у Києві на Подолі / Фото з інстаграму ведучої