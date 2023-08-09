Мене іноді так називають, – Катерина Осадча здивувала зізнанням, що хотіла змінити ім’я
Джерело:Катерина Осадча
Телеведуча Катерина Осадча здивувала несподіваним зізнанням, що раніше хотіла змінити своє ім’я. Виявляється, в дитинстві їй не подобалося, що її називають Катерина. Вона хотіла собі ім’я Оксана.
Проте доля склалася неочікувано і зараз Осадчу іноді називають Оксана. Про це вона розповіла в своєму інстаграмі.
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Осадча зізналася, що коли вона була маленькою, то хотіла змінити ім’я – з Катерини на Оксану.
Чому Осадчу іноді кличуть Оксаною
За словами зірки, 40 відсотків незнайомих людей випадково називають її Оксаною. Очевидно, прихильники поєднують прізвище та ім’я – Катерина Осадча.
Люди поєднують "Катя" та "Осадча" в "Оксана". Тому бійтеся своїх бажань, вони можуть здійснитися,
– зізналася Катерина.
Цю історію ведуча пригадала під час знімань шоу "Голос країни" у Варшаві. Там її знову випадково назвали Оксаною.
"На зйомках в залі було багато українців. Напевно самі українці, що живуть у Варшаві. І ми виходили з павільйону, і хлопець мене покликав "Оксана". І я вчергове згадала цю історію", – розповіла Катя.
Катерина Осадча хотіла змінити ім'я / Фото з її інстаграм-сторіс
Нагадаємо, що нещодавно Катерина Осадча показала рідкісне фото зі своїм 20-річним сином Іллею. Вона народила його у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком. Хлопець схожий на зіркову маму, як дві краплі води.