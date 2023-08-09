Проте доля склалася неочікувано і зараз Осадчу іноді називають Оксана. Про це вона розповіла в своєму інстаграмі.

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Осадча зізналася, що коли вона була маленькою, то хотіла змінити ім’я – з Катерини на Оксану.

Чому Осадчу іноді кличуть Оксаною

За словами зірки, 40 відсотків незнайомих людей випадково називають її Оксаною. Очевидно, прихильники поєднують прізвище та ім’я – Катерина Осадча.

Люди поєднують "Катя" та "Осадча" в "Оксана". Тому бійтеся своїх бажань, вони можуть здійснитися,

– зізналася Катерина.

Цю історію ведуча пригадала під час знімань шоу "Голос країни" у Варшаві. Там її знову випадково назвали Оксаною.

"На зйомках в залі було багато українців. Напевно самі українці, що живуть у Варшаві. І ми виходили з павільйону, і хлопець мене покликав "Оксана". І я вчергове згадала цю історію", – розповіла Катя.



Катерина Осадча хотіла змінити ім'я / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що нещодавно Катерина Осадча показала рідкісне фото зі своїм 20-річним сином Іллею. Вона народила його у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком. Хлопець схожий на зіркову маму, як дві краплі води.