Катерина Кухар звабливо позувала на ліжку у лавандовому светрі: відео
Українська прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар оприлюднила нове відео. Вона звабливо позувала на ліжку у светрі лавандового кольору та зачарувала красою.
Джерело:інстаграм Катерини Кухар
Катерина Кухар повідомила, що стане учасницею нового телешоу. Балерина позувала на ліжку, наспівуючи слова легендарної композиції.
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Катерина зображена на відео у стильній кімнаті. Вона доповнила відео піснею Ain't No Sunshine та приголомшила неперевершеним зовнішнім виглядом.
Ніжний образ Катерини Кухар
Прима-балерина постала перед камерою у ніжно-рожевій спідниці та светрі лавандового кольору, який спадав з одного плеча, що додало її образові сексуальності.
Розкішне волосся Кухар вклала у красиві локони. На обличчі вона зробила макіяж в коричневих відтінках з акцентом на очах.
Катерина, як завжди, була граційною, а також не втратила нагоди похизуватися стрункими ногами.
У коментарях підписники знаменитості залишають компліменти на її адресу. Вони з нетерпінням чекають на шоу, у якому зможуть побачити свою улюбленицю.
- Чудова!
- Миленька така!
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