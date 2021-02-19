Екатерина Кухар обольстительно позировала на кровати в лавандовом свитере: видео
Украинская прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар обнародовала новое видео. Она обольстительно позировала на кровати в свитере лавандового цвета и очаровала красотой.
Источник:инстаграм Екатерины Кухар
Екатерина Кухар сообщила, что станет участницей нового телешоу. Балерина позировала на кровати, напевая слова легендарной композиции.
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Екатерина изображена на видео в стильной комнате. Она дополнила видео песней Is not No Sunshine и ошеломила непревзойденным внешним видом.
Нежный образ Екатерины Кухар
Прима-балерина предстала перед камерой в нежно-розовой юбке и свитере лавандового цвета, который падал с одного плеча, что придало ее образу сексуальности.
Роскошные волосы Кухар уложила в красивые локоны. На лице она сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.
Екатерина, как всегда, была грациозной, а также не упустила случая похвастаться стройными ногами.
В комментариях подписчики знаменитости оставляют комплименты в ее адрес. Они с нетерпением ждут шоу, в котором смогут увидеть свою любимицу.
- Великолепная!
- Миленькая такая!
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