Украинская прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар обнародовала новое видео. Она обольстительно позировала на кровати в свитере лавандового цвета и очаровала красотой.

Екатерина Кухар сообщила, что станет участницей нового телешоу. Балерина позировала на кровати, напевая слова легендарной композиции.

Екатерина изображена на видео в стильной комнате. Она дополнила видео песней Is not No Sunshine и ошеломила непревзойденным внешним видом.

Нежный образ Екатерины Кухар

Прима-балерина предстала перед камерой в нежно-розовой юбке и свитере лавандового цвета, который падал с одного плеча, что придало ее образу сексуальности.

Роскошные волосы Кухар уложила в красивые локоны. На лице она сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Екатерина, как всегда, была грациозной, а также не упустила случая похвастаться стройными ногами.

В комментариях подписчики знаменитости оставляют комплименты в ее адрес. Они с нетерпением ждут шоу, в котором смогут увидеть свою любимицу.