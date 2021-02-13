21 лютого в Жовтневому палаці пройде сучасний балет Children of the Night ("Діти ночі") за участю дуету Катерини Кухар та Олександра Стоянова. Граціозна, немов статуетка, Катерина і емоційний Олександр вони подарують справжнє свято мистецтва і емоцій.

Прем'єра цього неокласичного балету відбулася у 2018 році. Тоді хореограф-постановник Олександр Абдукарімов створив вистав, надихнувшись танцем кохання Стоянова та Кухар.

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Що відомо про виставу "Діти ночі"

В основі цього фантастичного балету лежить давньогрецька легенда про Андрогінів, міфічних істот, які колись володіли двома парами рук та ніг, двома обличчями на одній голові, але за непокору Зевс покарав їх й розділив на дві частини – чоловічу і жіночу. З того часу кожна з частинок змушена шукати свою половинку. Саме завдяки цій легенді виникла фраза "знайти свою половинку".

У першому акті артисти станцюють під музичні твори видатних композиторів – Антоніо Вівальді та Макса Ріхтера "Пори року", в другому – Філіпа Гласса, Кліффа Мартінеса, Арво Пярта.

Діти ночі – це людські страхи, сумніви, які намагаються спокусити в темний час доби люблячу пару. Це ті перепони, які зустрічаються на шляху у житті в будь-якої пари,

– поділився Олександр Стоянов.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов станцюють у балеті "Діти ночі" / Фото пресслужби

Катерина Кухар про виставу "Діти ночі"

Прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" розповіла, що це балет про те, як 2 люблячих серця переживають випробування почуттів. Вони не знають, чи зможуть розшукати та відчути свою половинку, чи не піддадуться спокусі почуттів.

У першому акті герої знаходять свої половинки, проходять випробування, які готували їм діти ночі. Однак у другому акті вони зустрічаються з могутньою істотою, що володіє неймовірною енергією – з Провидцем. Він одночасно й Бог й Демон, той хто керує дітьми ночі і хоче розлучити два люблячих серця, оскільки боїться втратити свою владу,

– розповіла Катерина.

Кухар додала, що Провидець боїться, що Андрогін своїм прикладом зможе зародити в душі людей зерно надії, і вони знайдуть найсильніше і одночасно крихке почуття, що й тільки є на Землі.