Відома українська танцівниця, прима-балерина та керівниця Київського державного фахового хореографічного коледжу Катерина Кухар відсвяткувала 1 вересня разом із 230 своїми учнями. Цього разу зірка не змогла відвести до школи дітей Тимара та Настю.

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Як пройшло 1 вересня Катерини Кухар

У 2021 році балерина започаткувала нову традицію для своїх студентів. Зранку, як і зазвичай, пройшла лінійка у хореографічному коледжі, де пролунав перший дзвоник й відбулась посвята новоспечених учнів у балетне мистецтво. Після цього Катерина Кухар відчинила двері першому курсу до Національної опери України.

Новою традицією танцівниця хотіла візуалізувати мрії студентів. Вони вперше побували за лаштунками театру і на головній професійній сцені. Також вони отримали майстер-клас на сцені головного театру країни від народних артистів: хлопці від Максима Моткова, а дівчата – Катерини Кухар.

Ми ростимо дітей для театру, тому маємо робити все разом, взявшись за руки, бути по-справжньому однією сім'єю. Я як балерина та керівниця коледжу точно знаю, що потрібно дітям та театру. Попереду в учнів наполеглива праця на шляху до втілення мрії!

– поділилась Катерина Кухар.

"Щодня, на парах, на репетиціях, які у них розпочинаються, вони мають завжди уявляти кінцеву мету – вони майбутня культурна еліта. Емісари української культури у світі. Вони мають запам'ятати це відчуття сцени, до чого мають прагнути" – додала знаменитість.



Катерина Кухар з учнями / Фото пресслужби

Хореографиня додала, що хотіла зробити символічним 1 вересня. Для неї сцена опери була мрією, тому зірка хотіла розпочати навчальний шлях своїх студентів саме там.

Для 1 вересня прима-балерина обрала червоню сукню у національному українському стилі від дизайнерки Юлії Магдич.



Катерина Кухар та Максим Мотков / Фото пресслужби

На першій частині свята, лінійці, можна було почути настанови від балетних гуру: хореографа-постановника Раду Поклітару, художнього керівника коледжу Олексія Безсмертного, який зараз налагоджує міжнародні зв'язки коледжу. Він пообіцяв, що з цього року коледж розпочне співпрацю із Національною школою танцю в Марселі (Франція).



Катерина Кухар та Раду Поклітару / Фото пресслужби



Катерина Кухар та Олексій Безсмертний / Фото пресслужби

Зазначимо, більшість українських зірок сьогодні вело своїх дітей до школи. Для багатьох цей день був дуже емоційним – син Маші Єфросиніної, Олі Цибульської та Ірини Федишин пішли у перший клас. Як пройшов День знань зіркових батьків – читайте у матеріалі.