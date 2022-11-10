Катерина Кухар тримає оборону на культурному фронті. Вона виступає на благодійних концертах за кордоном, але не забуває про студентів хореографічного коледжу, за яких несе відповідальність.

Важливо PATSYKI Z FRANEKA вирушають у тур на підтримку ЗСУ: де відбудуться концерти

Катерина Кухар про балет в час війни

У 2021 році було розроблено проєктно-кошторисну документацію та уперше за всю історію незалежності України розпочато капітальний ремонт KSBC. Однак через війну, в лютому 2022 року, фінансування ремонту за державний кошт призупинено, закрито державні програми з капітального ремонту. Із запланованих ремонтних робіт виконали лише 30%.

Уявіть! Ви у своїй квартирі почали капітальний ремонт, зняли підлогу, поміняли проводку, вікна, труби й коли у вас пройшли глобальні підготовчі роботи, зроблено 30% основної важкої роботи, коли стіни сірі й потребують вже наступного кроку оздоблення – кошти на ремонт забирають. Що робити, коли таких квадратних метрів тисячі? Коледж у такому стані застиг,

– поділилася Кухар.

Балерина додала, що зараз більшість приміщень коледжу – це лише бетон. Якщо найближчим часом не встановити теплопункти та не утеплити фасади, як планувалося, то почнеться руйнація приміщення, що функціонує вже понад 80 років.

"Я щодня просинаюсь із думкою, де знайти кошти? Зверталась до меценатів, політиків, різних міжнародних фондів, до королеви Швеції Сильвії, до кого тільки я не зверталась… Наразі розумію, що наша культура потрібна тільки нам! Інші готові лише насолоджуватись результатом. Я мрію, щоб наша культура та балет жив", – наголосила Катерина.

Прима-балерина оголосила збір коштів на ремонт і закликає всіх небайдужих долучитися. Якщо ви хочете допомогти – посилання на банку тут.

Благодійний фонд Катерини Кухар "Відродження Балетного Мистецтва" про ремонт KSBC: дивіться відео онлайн