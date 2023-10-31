Катерина Кухар зізналась про зміни в особистому житті: фани пліткують про розлучення

31 жовтня 2023, 10:34
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Катерина Кухар

Катерина Кухар та Олександр Стоянов давно не показувалися на спільних фото й відео. Фани засипають зіркову пару запитаннями про розлучення.

Прима-балерина Катерина Кухар змінила імідж – зробила чубчик та трохи коротшу довжину волосся. Вона продемонструвала свою нову зачіску в інстаграм-сторіз. 

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Катерина Кухар повідомила про зміни

У підписі до кадрів танцівниця залишила неоднозначний підпис, у якому повідомила про зміни в особистому житті. 

Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря,
– написала Катерина Кухар.


Катерина Кухар / Фото з інстаграм-сторіз

Зіркове подружжя довгий час не публікувало спільних фото, однак вони підписані один на одного в інстаграмі. У червні Катерина Кухар вітала чоловіка та партнера з днем народження.

Втім, прихильники вже засипають хореографиню запитаннями про можливе розлучення.

  • "Я далеко не перша людина, яка ставить це запитання. Катю, чому ви перестали публікувати світлини та відео з чоловіком? Ви розійшлися чи що сталося?";
  • "Щось я переживаю. А де Стоянов?";
  • "А де чоловік?";
  • "Я не зрозуміла, а зі Стояновим уже все?".

Що відомо про шлюб пари

  • Катерина Кухар та Олександр Стоянов одружилися у грудні 2018 року після 10 років у стосунках. Їхній шлюб зареєстрували у США. 
  • Подружжя виховує спільну доньку Анастасію. Також у прими-балерини є син Тимур від першого шлюбу.
Автор: Марія Касій