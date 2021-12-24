Камери і прямі ефіри давно стали частинною буденного життя Катерини Кухар. Вона ледь не щодня позує в кадрі фотографів чи відеооператорів. Навіть при такій шаленій медійності балерина завжди вражає бездоганними аутфітами. Останній вихід зірки не став винятком.

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Стильний образ Катерини Кухар

На зйомці телешоу у Палаці "Україна" Кухар з'явилась у небесно-блакитній атласній сукні. Це вбрання ексклюзивно для неї пошив український бренд Pico. Невідомо, скільки вона віддала за цей look, однак сукні з їхніх колекцій досить бюджетні, як для українських зірок, що фанатіють від люксових марок. Вартість суконь від Pico становить до 2 тисяч гривень.

Для Катерини Кухар дизайнери створили двобортне плаття на масивних ґудзиках. Його родзинкою стали дуже об'ємні рукава та асиметричний низ, зібраний складками.

Катерина Кухар у сукні від бюджетного бренду / Фото з інстаграму балерини

Під ніжну й жіночну сукню зірка підібрала прозорі туфлі-човники з вставками у колір сукні. Волосся вона розпустила і вклала в об'ємну зачіску. Так, балерина засвітила масивні сережки з блакитним камінням, які ідеально доповнювали образ.

Катерина Кухар з Потапом та Ігорем Ласточкіним / Фото з інстаграму балерини