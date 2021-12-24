Камеры и прямые эфиры давно стали частной обыденной жизни Екатерины Кухар. Она едва ли не ежедневно позирует в кадре фотографов или видеооператоров. Даже при такой безумной медийности балерина всегда поражает безупречными аутфитами. Последний выход звезды не стал исключением.

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Стильный образ Екатерины Кухар

На съемке телешоу во Дворце "Украина" повар появилась в небесно-голубом атласном платье. Этот наряд эксклюзивно для нее сшил украинский бренд Pico. Неизвестно, сколько она отдала за этот look, однако платья из их коллекций достаточно бюджетные, как для украинских звезд, фанатеющих от люксовых марок. Стоимость платьев от Pico составляет до 2 тысяч гривен.

Для Екатерины Кухар дизайнеры создали двубортное платье на массивных пуговицах. Его изюминкой стали очень объемные рукава и асимметричный низ, собранный складками.

Екатерина Кухар в платье от бюджетного бренда / Фото из инстаграма балерины

Под нежное и женственное платье звезда подобрала прозрачные туфли-лодочки со вставками в цвет платья. Волосы она распустила и уложила в объемную прическу. Так, балерина засветила массивные серьги с голубыми камнями, которые идеально дополняли образ.

Екатерина Кухар с Потапом и Игорем Ласточкиным / Фото из инстаграма балерины