Катерина Кухар прокинулась від потужного землетрусу: де це сталося

Прима-балерина Катерина Кухар зараз перебуває у Чилі, де разом з балетом виступала на гала-концерті. Однак ранок після виступу в був не дуже добрим для балерини й інших мешканців міста.

Вони прокинулись від потужного землетрус магнітудою 5,7. В цей момент українська танцівниця перебувала на 17 поверсі багатоповерхівки.

Не пропустіть Нікіта Добринін збрив бороду: перші фото та реакція сина

Катерина Кухар застала землетрус в Чилі

Балерина розповіла, що прокинулась від дивного відчуття. У квартирі все трусилося, починаючи від ліжка, закінчуючи лампами. Катерина налякалася, тож почала збиратися на вулицю. Втім, на щастя, все швидко припинилося. Як виявилось, це був землетрус.

Вночі прокинулася від дуже дивного відчуття. Вперше у моєму житті був досвід сильного землетрусу у Чилі, магнітудою 6,5 балів,

— зізналася танцівниця.



Катерина Кухар прокинулась від землетрусу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, раніше українська хореографиня Ілона Гвоздьова відправилася з дітьми в Туреччину на відпочинок. Там вона також відчула землетрус. У турецькому місті Кемер, в якому зірка відпочивала з дітьми, магнітуда землетрусу не перевищувала 4 балів.