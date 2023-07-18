Они проснулись от мощного землетрясения магнитудой 5,7. В этот момент украинская танцовщица находилась на 17 этаже многоэтажки.

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Екатерина Кухар застала землетрясение в Чили

Балерина рассказала, что проснулась от странного ощущения. В квартире все тряслось, начиная от кровати, заканчивая лампами. Екатерина испугалась, и начала собираться на улицу. Но, к счастью, все быстро прекратилось. Как оказалось, это было землетрясение.

Ночью очнулась от очень странного ощущения. Впервые в моей жизни был опыт сильного землетрясения в Чили, магнитудой 6,5 балла,

– призналась танцовщица.



Екатерина Кухар проснулась от землетрясения / Скриншот с инстаграм-сторис

Напомним, ранее украинская хореограф Илона Гвоздева отправилась с детьми в Турцию на отдых. Там она тоже почувствовала землетрясение. В турецком городе Кемер, где звезда отдыхала с детьми, магнитуда землетрясения не превышала 4 баллов.