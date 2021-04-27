Новими гарячими світлинами українська знаменитість Даша Астаф'єва поділилась на особистій сторінці. Вона одразу ж розбурхала уяву прихильників.

Спекотно Настя Каменських розбурхала мережу гарячим фото, де позує без трусиків

Еротичний образ Даші Астаф'євої

Співачка позувала перед об'єктивом у надзвичайно спокусливому вбранні. Даша Астаф'єва постала у чорній сукні довжини міді з блискітками на тонких бретелях. Сукня мала відвертий виріз по боках та глибоке декольте, що дозволило зірці похизуватися пишними грудьми. Одяг вдало підкреслював сідниці артистки та її тендітну талію.

Пікантний аутфіт Даші Астаф'євої доповнила одна масивна сережка-підвіска з камінцями. Чорне волосся модель розпустила та вклала в об'ємну зачіску, немов зірка 60-х. На обличчі співачки красувався розкішний макіяж. Зірка підкреслила очі довгими чорними стрілками та підкреслила губи помадою.



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Реакція мережі

Користувачі мережі масово коментують серію гарячих світлин Даші Астаф'євої. Не залишаються осторонь й представники українського шоу-бізнесу: враженнями від фото поділилась Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков та інші: