Прима-балерина Катерина Кухар з нагоди дня народження відправилась на Мальдіви з чоловіком і дітьми. На курорті вона похизувалась ідеальною фігурою на тлі океану. Перед камерою зірка постала в смарагдовому бікіні з мереживом.

Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар відпочиває на Мальдівах. З коханим Олександром Стояновим, сином Тимуром і донькою Настею балерина зупинилась в розкішній віллі з власним пляжем, тому з радістю показує фото з елітного острову в інстаграмі. З собою знаменитість прихопила безліч купальників, тому без еротичних дописів у профілі не обійшлось.

До теми На Мальдівах: Катерина Кухар показала яскраві кадри з відпочинку на острові

Катерина Кухар в купальнику на Мальдівах

На острові зірка засмагає та купається в океані без косметики, вражаючи понад 300-тисячну аудиторію підписників природною красою. Однак не лише мила зовнішність підкорює прихильників, а й розкішна фігура Катерини Кухар. Вона показала фото, на якому позує в смарагдовому бікіні на зав'язках з чорними мереживними вставками.

Крихітний купальних фантастично підкреслив стрункі та звабливі форми балерини – апетитні груди, підтягнуті ніжки та тендітну талію. Катерина Кухар позувала під тропічним душем, тому її мокре тіло виглядало дуже сексуально. Провокативний допис зірки оцінили майже 23-тисячами лайків.

"Наповнитися енергією", – лаконічно підписала Катерина Кухар відверті кадри.



Катерина Кухар у бікіні на Мальдівах / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official



Катерина Кухар у бікіні на Мальдівах / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official