Прима-балерина Екатерина Кухар по случаю Дня рождения отправилась на Мальдивы с мужем и детьми. На курорте она похвасталась идеальной фигурой на фоне океана. Перед камерой звезда предстала в изумрудном бикини с кружевом.

Судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар отдыхает на Мальдивах. С любимым Александром Стояновым, сыном Тимуром и дочкой Настей балерина остановилась на роскошной вилле с собственным пляжем, поэтому с радостью показывает фото с элитного острова в инстаграм. С собой знаменитость прихватила множество купальников, поэтому без эротических публикаций в профиле не обошлось.

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Екатерина Кухар в купальнике на Мальдивах

На острове звезда загорает и купается в океане без косметики, поражая более 300-тысячную аудиторию подписчиков природной красотой. Однако не только милая внешность покоряет поклонников, но и роскошная фигура Екатерины Кухар. Она показала фото, на котором позирует в изумрудном бикини на завязках с черными кружевными вставками.

Крошечный купальных фантастически подчеркнул стройные и манящие формы балерины – аппетитную грудь, подтянутые ножки и хрупкую талию. Екатерина Кухар позировала под тропическим душем, поэтому ее мокрое тело выглядело очень сексуально. Провокативную публикацию звезды оценили почти 23-тысячами лайков.

"Наполниться энергией", – лаконично подписала Екатерина Кухар откровенные кадры.



Екатерина Кухар в бикини на Мальдивах / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official



Екатерина Кухар в бикини на Мальдивах / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official